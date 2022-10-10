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Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке
Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждан республики нужно "на высоком уровне" проинформировать о складывающейся военной обстановке. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:01
2022-10-10T14:02
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
киев
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждан республики нужно "на высоком уровне" проинформировать о складывающейся военной обстановке."Сегодня мы с госсекретарем (совета безопасности – ред.) договорились, что, не упрощаясь, мы проведем информирование всего населения нашей Беларуси, особенно крупных предприятий, на самом высоком уровне", - сказал президент в понедельник на совещании с силовым блоком страны. Его слова приводит агентство Белта.Глава государства напомнил, что уже недавно поручал силовому блоку и правительству проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии. "В противном случае будет как в 2020 году (когда в стране прошли массовые протесты оппозиции - ред.): мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Знаю, что несколько таких информационных совещаний прошло", - отметил он.Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, киев, украина, нато
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Киев, Украина, НАТО
14:01 10.10.2022 (обновлено: 14:02 10.10.2022)
 
Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке

Лукашенко призвал проинформировать белорусов о военной обстановке "на высоком уровне"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждан республики нужно "на высоком уровне" проинформировать о складывающейся военной обстановке.
"Сегодня мы с госсекретарем (совета безопасности – ред.) договорились, что, не упрощаясь, мы проведем информирование всего населения нашей Беларуси, особенно крупных предприятий, на самом высоком уровне", - сказал президент в понедельник на совещании с силовым блоком страны. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства напомнил, что уже недавно поручал силовому блоку и правительству проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии. "В противном случае будет как в 2020 году (когда в стране прошли массовые протесты оппозиции - ред.): мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Знаю, что несколько таких информационных совещаний прошло", - отметил он.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:41
Лукашенко заявил белорусам, что военные готовы защищать страну
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияКиевУкраинаНАТО
 
 
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