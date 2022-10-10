https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822776130.html

Запад намерен использовать белорусов как политсилу, заявил Лукашенко

Запад намерен использовать белорусов как политсилу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.10.2022

Запад намерен использовать белорусов как политсилу, заявил Лукашенко

Запад готов использовать беглых граждан Белоруссии для обострения обстановки на западной границе страны вплоть до открытия "второго фронта", заявил президент... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:06

2022-10-10T13:06

2022-10-10T13:06

александр лукашенко

белоруссия

россия

украина

в мире

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Запад готов использовать беглых граждан Белоруссии для обострения обстановки на западной границе страны вплоть до открытия "второго фронта", заявил президент республики Александр Лукашенко.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."США и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут готовы легализовать наших беглых как политическую силу, существенно нарастить поддержку деструктивных элементов, обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия "второго фронта", - процитировало президента агентство Белта.Лукашенко напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России на Украине и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским. "Это так образно было сказано, чтобы вы запомнили, но я тогда видел, что для нас самое опасное направление - это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там Вооруженные Силы. Более того, мы укрепили западное направление", - подчеркнул президент республики.По его словам, еще в 2020 году коллективный Запад попытался совершить блицкриг в отношении Белоруссии, начав с цветной революции и мятежа. "Не вышло. Второй этап - экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видят, что санкции не сработали. Значит, и экономически удушить они нас не смогли, не получилось. Что остается? Остается единственный способ - силовое решение вопроса: через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране (это их план), а затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе", - отметил Лукашенко.Он напомнил, что о враждебных планах внешних сил неоднократно предупреждал и своих граждан, и мировую общественность. "Мы это видели, знали, мы создавали батальонно-тактические группы, мы отрабатывали защиту южных рубежей, что делаем и сейчас. Там на постоянной основе дежурят наши Вооруженные Силы", - констатировал глава государства.Он подчеркнул, что последние события на Крымском мосту говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. "Я еще раз повторяю: головокружение от успехов. Они готовы сейчас воевать со всеми", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822763360.html

https://ria.ru/20221010/kgb-1822753573.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775771.html

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александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, в мире