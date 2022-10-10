https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822763360.html
Лукашенко заявил белорусам, что военные готовы защищать страну
Лукашенко заявил белорусам, что военные готовы защищать страну - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко заявил белорусам, что военные готовы защищать страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны в условиях обострения военной обстановки "заниматься своим делом", заверив, что военные... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:41
2022-10-10T12:41
2022-10-10T12:41
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны в условиях обострения военной обстановки "заниматься своим делом", заверив, что военные продемонстрируют решимость защищать республику."Уже люди нутром почуяли: "Что-то там неладное, напряжение и прочее". А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом", - сказал президент в понедельник на совещании с силовым блоком страны. Его слова приводит агентство Белта."Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется", - подчеркнул Лукашенко.Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822753337.html
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, киев, украина, нато
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Киев, Украина, НАТО
Лукашенко заявил белорусам, что военные готовы защищать страну
Лукашенко: в условиях обострения военные продемонстрируют решимость в защите Белоруссии