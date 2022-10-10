https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822743330.html

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:53

2022-10-10T11:53

2022-10-10T12:04

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белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Нам надо определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности нашего государства. С учетом быстро меняющейся обстановки", - поставил задачу Лукашенко.

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко