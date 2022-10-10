11:53 10.10.2022 (обновлено: 12:04 10.10.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили о готовящемся ударе с территории Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Нам надо определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности нашего государства. С учетом быстро меняющейся обстановки", - поставил задачу Лукашенко.
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