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Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:53
2022-10-10T12:04
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Нам надо определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности нашего государства. С учетом быстро меняющейся обстановки", - поставил задачу Лукашенко.
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
11:53 10.10.2022 (обновлено: 12:04 10.10.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили о готовящемся ударе с территории Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины, и он поручил довести до Киева, что ответ будет жестким.
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 22:11
ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе
"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Нам надо определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности нашего государства. С учетом быстро меняющейся обстановки", - поставил задачу Лукашенко.
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
11:44
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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