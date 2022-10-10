https://ria.ru/20221010/lnr-1822790467.html

В ЛНР вскрыли агентурную сеть СБУ из украинских экс-чиновников

В ЛНР вскрыли агентурную сеть СБУ из украинских экс-чиновников - РИА Новости, 10.10.2022

В ЛНР вскрыли агентурную сеть СБУ из украинских экс-чиновников

В Луганской Народной Республике вскрыли сеть агентов СБ Украины, состоящую из украинских экс-чиновников, оставшихся на освобожденных в период специальной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:46

2022-10-10T13:46

2022-10-10T14:14

луганская народная республика

служба безопасности украины

происшествия

украина

вооруженные силы украины

сергей гайдай

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Луганской Народной Республике вскрыли сеть агентов СБ Украины, состоящую из украинских экс-чиновников, оставшихся на освобожденных в период специальной военной операции РФ территориях ЛНР, сообщил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств республики."Раскрыта агентурная сеть украинских спецслужб, состоящая их чиновников различного уровня, которая использовалась для сбора информации в интересах украинских спецслужб, в том числе для корректировки ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам ЛНР", - сообщил источник.Одной из задержанных ЛНР украинских экс-чиновниц, подозреваемой в сборе данных для СБ Украины и сборе координат, по которым украинские войска наносили ракетные удары, грозит до 20 лет тюрьмы."Задержанная пособница спецслужб Украины - жительница города Старобельска Юлия Рыбалко, подозревается в сборе и передаче сведений, использованных, в том числе, для наведения ракетных обстрелов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Старобельском районе. Наводчице грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщил источник.По его словам, Рыбалко призналась, что входила в агентурную сеть из экс-чиновников, оставшихся на освобожденных ЛНР территориях бывшей Луганской области."Добывать разведывательную информацию ее просил бывший глава Попаснянского района ЛНР Роман Власенко, который в свою очередь работал на украинского главу Луганской области Сергея Гайдая. По словам задержанной, Гайдай тесно сотрудничает со спецслужбами Украины", - пояснил источник.

https://ria.ru/20221010/lnr-1822779801.html

https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, служба безопасности украины, происшествия, украина, вооруженные силы украины, сергей гайдай