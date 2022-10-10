13:46 10.10.2022 (обновлено: 14:14 10.10.2022)
В ЛНР вскрыли агентурную сеть СБУ из украинских экс-чиновников
В ЛНР вскрыли сеть СБУ из украинских экс-чиновников, оставшихся на территории республики
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Луганской Народной Республике вскрыли сеть агентов СБ Украины, состоящую из украинских экс-чиновников, оставшихся на освобожденных в период специальной военной операции РФ территориях ЛНР, сообщил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств республики.
"Раскрыта агентурная сеть украинских спецслужб, состоящая их чиновников различного уровня, которая использовалась для сбора информации в интересах украинских спецслужб, в том числе для корректировки ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам ЛНР", - сообщил источник.
Одной из задержанных ЛНР украинских экс-чиновниц, подозреваемой в сборе данных для СБ Украины и сборе координат, по которым украинские войска наносили ракетные удары, грозит до 20 лет тюрьмы.
"Задержанная пособница спецслужб Украины - жительница города Старобельска Юлия Рыбалко, подозревается в сборе и передаче сведений, использованных, в том числе, для наведения ракетных обстрелов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Старобельском районе. Наводчице грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщил источник.
По его словам, Рыбалко призналась, что входила в агентурную сеть из экс-чиновников, оставшихся на освобожденных ЛНР территориях бывшей Луганской области.
"Добывать разведывательную информацию ее просил бывший глава Попаснянского района ЛНР Роман Власенко, который в свою очередь работал на украинского главу Луганской области Сергея Гайдая. По словам задержанной, Гайдай тесно сотрудничает со спецслужбами Украины", - пояснил источник.