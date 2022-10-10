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Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР

Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР

Украинские военные в ночь на 8 октября уничтожили жилой дом в селе Шепилово в Луганской Народной Республике, погибли два пожилых человека, передает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:49

2022-10-10T11:49

2022-10-10T11:49

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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СЕЛО ШЕПИЛОВО (ЛНР), 10 окт – РИА Новости. Украинские военные в ночь на 8 октября уничтожили жилой дом в селе Шепилово в Луганской Народной Республике, погибли два пожилых человека, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, "военных там не было, просто жили бабушка и дедушка, было у них хозяйство - корова, куры, больше ничего".США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

луганская народная республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины