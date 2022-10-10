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Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР
Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР
Украинские военные в ночь на 8 октября уничтожили жилой дом в селе Шепилово в Луганской Народной Республике, погибли два пожилых человека, передает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:49
2022-10-10T11:49
2022-10-10T11:49
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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СЕЛО ШЕПИЛОВО (ЛНР), 10 окт – РИА Новости. Украинские военные в ночь на 8 октября уничтожили жилой дом в селе Шепилово в Луганской Народной Республике, погибли два пожилых человека, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, "военных там не было, просто жили бабушка и дедушка, было у них хозяйство - корова, куры, больше ничего".США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР
Украинские войска уничтожили жилой дом в селе Шепилово в ЛНР, погибли два пожилых человека
СЕЛО ШЕПИЛОВО (ЛНР), 10 окт – РИА Новости. Украинские военные в ночь на 8 октября уничтожили жилой дом в селе Шепилово в Луганской Народной Республике, погибли два пожилых человека, передает корреспондент РИА Новости.
"Соседи рассказали, что около 35 минут 12-го ночи произошел взрыв, там находились двое человек, пожилые люди", - рассказал РИА Новости местный житель Алексей Николаевич.
По его словам, "военных там не было, просто жили бабушка и дедушка, было у них хозяйство - корова, куры, больше ничего".
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.