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ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/lnr-1822714345.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три долговременные огневые точки; пять бронетранспортеров; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одну долговременную огневую точку, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение)
10:19 10.10.2022 (обновлено: 10:20 10.10.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР

НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три долговременные огневые точки; пять бронетранспортеров; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одну долговременную огневую точку, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
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