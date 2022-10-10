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ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:19
2022-10-10T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три долговременные огневые точки; пять бронетранспортеров; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одну долговременную огневую точку, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221010/svo-1822687807.html
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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение)
10:19 10.10.2022 (обновлено: 10:20 10.10.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР
НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров