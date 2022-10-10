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ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек и два танка, заявили в НМ ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:19

2022-10-10T10:19

2022-10-10T10:20

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три долговременые огневые точки и пять бронетранспортеров, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три долговременные огневые точки; пять бронетранспортеров; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одну долговременную огневую точку, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники.

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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)