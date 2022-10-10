https://ria.ru/20221010/linderman-1822921566.html
Задержанного в Латвии публициста Линдермана освободили из-под стражи
Задержанного в Латвии публициста Линдермана освободили из-под стражи - РИА Новости, 10.10.2022
Задержанного в Латвии публициста Линдермана освободили из-под стражи
Задержанного в Латвии публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана освободили из-под стражи после того, как за него был внесен залог в размере шести... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:26
2022-10-10T18:26
2022-10-10T18:40
латвия
в мире
владимир линдерман
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задержанного в Латвии публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана освободили из-под стражи после того, как за него был внесен залог в размере шести тысяч евро, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Квятковская."Освободили (Владимира Линдермана – ред.) примерно тридцать минут назад", - сказала Квятковская, подтвердив, что содержание под стражей в качестве меры пресечения было отменено после внесения залога в размере шести тысяч евро. Источник сбора средств адвокат не прокомментировала.Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий. Сторона защиты обжаловала выбор меры пресечения, однако Рижский окружной суд после рассмотрения апелляции оставил его в силе.
https://ria.ru/20220618/zaderzhanie-1796454349.html
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латвия, в мире, владимир линдерман
Латвия, В мире, Владимир Линдерман
18:26 10.10.2022 (обновлено: 18:40 10.10.2022)
Задержанного в Латвии публициста Линдермана освободили из-под стражи
Задержанного в Латвии публициста Линдермана освободили из-под стражи после внесения залога
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задержанного в Латвии публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана освободили из-под стражи после того, как за него был внесен залог в размере шести тысяч евро, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Квятковская.
"Освободили (Владимира Линдермана – ред.) примерно тридцать минут назад", - сказала Квятковская, подтвердив, что содержание под стражей в качестве меры пресечения было отменено после внесения залога в размере шести тысяч евро. Источник сбора средств адвокат не прокомментировала.
Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий. Сторона защиты обжаловала выбор меры пресечения, однако Рижский окружной суд после рассмотрения апелляции оставил его в силе.