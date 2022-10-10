https://ria.ru/20221010/liman-1822815661.html

Доброволец рассказал о бесчинствах националистов в Красном Лимане

Доброволец рассказал о бесчинствах националистов в Красном Лимане - РИА Новости, 10.10.2022

Доброволец рассказал о бесчинствах националистов в Красном Лимане

Боец добровольческого батальона БАРС рассказал РИА Новости, что лично видел изнасилованную девушку в Красном Лимане в ДНР: по ее словам, над ней издевались... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:53

2022-10-10T14:53

2022-10-10T14:53

происшествия

красный лиман

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Боец добровольческого батальона БАРС рассказал РИА Новости, что лично видел изнасилованную девушку в Красном Лимане в ДНР: по ее словам, над ней издевались боевики одного из национальных батальонов Украины."В Лимане лично видел девушку, над которой издевался нацбатальон, они изнасиловали ее, у нее помутился рассудок на этой почве", - рассказал доброволец.По его словам, бойцы БАРСа слышали от местных жителей, что они запуганы и переживают за свою безопасность в случае прихода украинских формирований. Около 1,5 недель это и произошло: Минобороны РФ объявило 1 октября, что союзным войскам пришлось оставить Красный Лиман и отойти "на более выгодные рубежи... в связи с созданием угрозы окружения". Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал, что Красный Лиман будет освобожден, как и вся территория Донецкой Народной Республики.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского нацбата "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых тела убитых местных жителей скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

https://ria.ru/20221009/liman-1822584029.html

красный лиман

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красный лиман, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины