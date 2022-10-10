https://ria.ru/20221010/kursy-1822803616.html

Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии

Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии - РИА Новости, 10.10.2022

Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии

Курсы специальной военной подготовки организовали в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:21

2022-10-10T14:21

2022-10-10T14:21

удмуртская республика

александр бречалов

общество

частичная мобилизация в россии

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УФА, 10 окт – РИА Новости. Курсы специальной военной подготовки организовали в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов."Принял решение организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки. Зачем и для кого? Во-первых, для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в СВО, во-вторых, для тех, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки и для всех желающих", - написал Бречалов на своей странице в "Вконтакте".По его словам, в регионе большой запрос на такие курсы."Организацию и проведение поручил ДОСААФ Удмуртии. Занятия уже начались - в выходные на базе биатлонного комплекса им. Демидова прошли уроки первой помощи, топографии, огневой подготовки, уроки работы с приборами связи и спецтехникой. Инструкторы - специалисты, имеющие боевой опыт", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220927/udmurtiya-1819894168.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр бречалов, общество, частичная мобилизация в россии