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Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии - РИА Новости, 10.10.2022
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Удмуртская Республика
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Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии
Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии - РИА Новости, 10.10.2022
Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии
Курсы специальной военной подготовки организовали в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:21
2022-10-10T14:21
удмуртская республика
александр бречалов
общество
частичная мобилизация в россии
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Курсы специальной военной подготовки организовали в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов."Принял решение организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки. Зачем и для кого? Во-первых, для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в СВО, во-вторых, для тех, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки и для всех желающих", - написал Бречалов на своей странице в "Вконтакте".По его словам, в регионе большой запрос на такие курсы."Организацию и проведение поручил ДОСААФ Удмуртии. Занятия уже начались - в выходные на базе биатлонного комплекса им. Демидова прошли уроки первой помощи, топографии, огневой подготовки, уроки работы с приборами связи и спецтехникой. Инструкторы - специалисты, имеющие боевой опыт", - добавил глава региона.
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александр бречалов, общество, частичная мобилизация в россии
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Общество, Частичная мобилизация в России
14:21 10.10.2022
 

Бречалов: курсы военной подготовки организовали в Удмуртии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Курсы специальной военной подготовки организовали в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Принял решение организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки. Зачем и для кого? Во-первых, для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в СВО, во-вторых, для тех, кто подходит под условия мобилизации, служил раньше, и понимает, что нужно обновить знания и навыки и для всех желающих", - написал Бречалов на своей странице в "Вконтакте".
По его словам, в регионе большой запрос на такие курсы.
"Организацию и проведение поручил ДОСААФ Удмуртии. Занятия уже начались - в выходные на базе биатлонного комплекса им. Демидова прошли уроки первой помощи, топографии, огневой подготовки, уроки работы с приборами связи и спецтехникой. Инструкторы - специалисты, имеющие боевой опыт", - добавил глава региона.
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