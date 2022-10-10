https://ria.ru/20221010/kursy-1822726926.html
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки для мобилизованных
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки для мобилизованных
В Липецкой области организованы курсы военной подготовки, которые мобилизованные жители и добровольцы смогут пройти перед отправкой в части, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:18
2022-10-10T11:18
2022-10-10T11:18
липецкая область
частичная мобилизация в россии
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 окт -РИА Новости. В Липецкой области организованы курсы военной подготовки, которые мобилизованные жители и добровольцы смогут пройти перед отправкой в части, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "На фоне проведения частичной мобилизации вопрос о военной подготовке встал как никогда остро. В Штаб "Своих не бросаем" и на портал обратной связи с населением поступает большое количество сообщений с запросом по этой теме", – сказал Артамонов.Он уточнил, что курсами подготовки руководит уроженец Липецка, координатор федерального проекта "Один день в спецназе" Олег Свиридов. В настоящее время инструкторы совершенствуют знания по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. В ближайшую неделю они приступят к домобилизационному обучению жителей региона. Также Артамонов подчеркнул, что инструкторы и проходящие подготовку мобилизованные и добровольцы будут обеспечены всем необходимым.
https://ria.ru/20220923/vyplaty-1818973767.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Частичная мобилизация в России, Липецк, Игорь Артамонов