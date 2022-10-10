https://ria.ru/20221010/kursk-1822718665.html
Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона
Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона - РИА Новости, 10.10.2022
Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона
Армейская группировка и территориальный гарнизон Курской области будут усилены для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов региона, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:35
2022-10-10T10:35
2022-10-10T10:39
россия
курская область
курск
роман старовойт
роман бердников
западный военный округ (зво)
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Армейская группировка и территориальный гарнизон Курской области будут усилены для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье лично встретился с новым командующим ЗВО генерал-лейтенантом Романом Бердниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности Курской области."Провёл личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
https://ria.ru/20221007/gazosnabzhenie-1822186150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, курск, роман старовойт, роман бердников, западный военный округ (зво)
Россия, Курская область, Курск, Роман Старовойт, Роман Бердников, Западный военный округ (ЗВО)
10:35 10.10.2022 (обновлено: 10:39 10.10.2022)
Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона
Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона для защиты границы