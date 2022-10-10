https://ria.ru/20221010/kursk-1822718665.html

Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона

Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона - РИА Новости, 10.10.2022

Курский губернатор сообщил об усилении территориального гарнизона

Армейская группировка и территориальный гарнизон Курской области будут усилены для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов региона, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:35

2022-10-10T10:35

2022-10-10T10:39

россия

курская область

курск

роман старовойт

роман бердников

западный военный округ (зво)

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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Армейская группировка и территориальный гарнизон Курской области будут усилены для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье лично встретился с новым командующим ЗВО генерал-лейтенантом Романом Бердниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности Курской области."Провёл личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.

https://ria.ru/20221007/gazosnabzhenie-1822186150.html

россия

курская область

курск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курская область, курск, роман старовойт, роман бердников, западный военный округ (зво)