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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля - РИА Новости, 10.10.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля
Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:09
2022-10-10T19:09
2022-10-10T19:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля
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экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Динамика курсов валют
19:09 10.10.2022 (обновлено: 19:29 10.10.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля, курс евро — до 61,42 рубля