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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля - РИА Новости, 10.10.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля

Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:09

2022-10-10T19:09

2022-10-10T19:29

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют