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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля - РИА Новости, 10.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221010/kurs-1822934021.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля - РИА Новости, 10.10.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля
Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:09
2022-10-10T19:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля
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экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Динамика курсов валют
19:09 10.10.2022 (обновлено: 19:29 10.10.2022)
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 62,69 рубля, курс евро — до 61,42 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнаки доллара и евро табло курса валют.
Знаки доллара и евро табло курса валют. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знаки доллара и евро табло курса валют.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 62,69 рубля, а евро вырос до 61,42 рубля, юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияДинамика курсов валют
 
 
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