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Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента - РИА Новости, 10.10.2022
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Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента
Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента - РИА Новости, 10.10.2022
Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента
Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:55
2022-10-10T19:04
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,1%, до 963,88 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
18:55 10.10.2022 (обновлено: 19:04 10.10.2022)
 
Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента

Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента по индексу Мосбиржи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,1%, до 963,88 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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