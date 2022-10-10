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Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента

Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента - РИА Новости, 10.10.2022

Российский рынок акций снизился в понедельник на 1,43 процента

Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:55

2022-10-10T18:55

2022-10-10T19:04

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 1,43% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал снижение на 1,43%, до 1916,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,1%, до 963,88 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа