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Официальный курс доллара на вторник составил 62,31 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 62,31 рубля - РИА Новости, 10.10.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 62,31 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0651 рубля, до 62,3126 рубля, курс евро - на 82,63 копейки, до 60,8019 рубля,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:14
2022-10-10T16:14
2022-10-10T16:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,0651 рубля, до 62,3126 рубля, курс евро - на 82,63 копейки, до 60,8019 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
16:14 10.10.2022 (обновлено: 16:20 10.10.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 62,31 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,31 рубля, евро — до 60,80 рубля