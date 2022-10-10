18:21 10.10.2022 (обновлено: 19:09 10.10.2022)
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
Фадеев направил обращения в ОБСЕ, ООН и МККК из-за казни жителей под Купянском
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни мирных жителей под Купянском, сообщается на сайте СПЧ.
"Советник Президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев в понедельник направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский Совет и Европарламент в связи с появлением видео казней мирных жителей под Купянском", — говорится в сообщении.
В письме Фадеев отметил, что "видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей", проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся выступать против действий украинских властей. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Киев ранее открыто анонсировал проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий".
"Призываем вас и международное сообщество со всей серьезностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений", — подчеркнул Фадеев в письме, приведенном на сайте.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского нацбата "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых тела убитых местных жителей скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что он якобы взял кадры из "телефона оккупанта".
В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. Следователи подчеркивали: несмотря на обвинения Жорина в адрес российских военных, обстановка в кадре свидетельствует, что видео снято недавно, когда населенный пункт оказался под контролем украинских боевиков. Внутренние параметры видеоролика также указывают, что он снят днем 9 октября. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о новых военных преступлениях киевского режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.