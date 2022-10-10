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СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kupyansk-1822919777.html
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском - РИА Новости, 10.10.2022
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:21
2022-10-10T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
оон
обсе
валерий фадеев
россия
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни мирных жителей под Купянском, сообщается на сайте СПЧ.В письме Фадеев отметил, что "видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей", проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся выступать против действий украинских властей. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Киев ранее открыто анонсировал проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий"."Призываем вас и международное сообщество со всей серьезностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений", — подчеркнул Фадеев в письме, приведенном на сайте.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского нацбата "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых тела убитых местных жителей скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что он якобы взял кадры из "телефона оккупанта".В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. Следователи подчеркивали: несмотря на обвинения Жорина в адрес российских военных, обстановка в кадре свидетельствует, что видео снято недавно, когда населенный пункт оказался под контролем украинских боевиков. Внутренние параметры видеоролика также указывают, что он снят днем 9 октября. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о новых военных преступлениях киевского режима.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822681319.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), оон, обсе, валерий фадеев, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, ОБСЕ, Валерий Фадеев, Россия, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:21 10.10.2022 (обновлено: 19:09 10.10.2022)
 
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском

Фадеев направил обращения в ОБСЕ, ООН и МККК из-за казни жителей под Купянском

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни мирных жителей под Купянском, сообщается на сайте СПЧ.

"Советник Президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев в понедельник направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский Совет и Европарламент в связи с появлением видео казней мирных жителей под Купянском", — говорится в сообщении.

В письме Фадеев отметил, что "видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей", проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся выступать против действий украинских властей. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Киев ранее открыто анонсировал проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий".
"Призываем вас и международное сообщество со всей серьезностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений", — подчеркнул Фадеев в письме, приведенном на сайте.
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Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского нацбата "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых тела убитых местных жителей скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что он якобы взял кадры из "телефона оккупанта".
В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. Следователи подчеркивали: несмотря на обвинения Жорина в адрес российских военных, обстановка в кадре свидетельствует, что видео снято недавно, когда населенный пункт оказался под контролем украинских боевиков. Внутренние параметры видеоролика также указывают, что он снят днем 9 октября. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о новых военных преступлениях киевского режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНОБСЕВалерий ФадеевРоссияУкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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