https://ria.ru/20221010/kupyansk-1822919777.html

СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском

СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском - РИА Новости, 10.10.2022

СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском

Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:21

2022-10-10T18:21

2022-10-10T19:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни мирных жителей под Купянском, сообщается на сайте СПЧ.В письме Фадеев отметил, что "видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей", проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся выступать против действий украинских властей. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Киев ранее открыто анонсировал проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий"."Призываем вас и международное сообщество со всей серьезностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений", — подчеркнул Фадеев в письме, приведенном на сайте.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского нацбата "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых тела убитых местных жителей скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что он якобы взял кадры из "телефона оккупанта".В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. Следователи подчеркивали: несмотря на обвинения Жорина в адрес российских военных, обстановка в кадре свидетельствует, что видео снято недавно, когда населенный пункт оказался под контролем украинских боевиков. Внутренние параметры видеоролика также указывают, что он снят днем 9 октября. В ведомстве подчеркнули, что это говорит о новых военных преступлениях киевского режима.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822681319.html

https://ria.ru/20221010/liman-1822815661.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, международный комитет красного креста (мккк), оон, обсе, валерий фадеев, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр