https://ria.ru/20221010/kuban-1822952678.html
На Кубани стартовала программа "Южная здравница"
На Кубани стартовала программа "Южная здравница" - РИА Новости, 10.10.2022
На Кубани стартовала программа "Южная здравница"
На Кубани стартовала краевая программа "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры на курорты Краснодарского края предлагают со скидками, сообщили... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:29
2022-10-10T20:29
2022-10-10T20:29
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. На Кубани стартовала краевая программа "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры на курорты Краснодарского края предлагают со скидками, сообщили краевые власти."Южная здравница" – ежегодный проект, который предлагает доступные и эффективные программы отдыха и оздоровления. Санаториями края сформированы комплексные туры от 2 суток до трех недель. Приобрести их можно со скидками от 5% до 20%. В настоящее время свое участие в программе подтвердили 26 здравниц", – приводятся в сообщении администрации края слова временно исполняющего обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.Как добавили в ведомстве, предложения организаций, участвующих в программе, опубликованы на сайте Минкурортов. Чтобы забронировать отдых и лечение со скидками, необходимо обращаться в санатории с запросом "Южная здравница". Программа продлится до 1 мая 2023 года, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, ежегодно в регионе программы оздоровления проходят более 1,5 миллиона человек. Санатории и пансионаты с лечением предлагают своим гостям более 500 программ, которые охватывают практически весь спектр известных заболеваний.В сочетании с современными технологиями и оборудованием курортов Краснодарского края минеральные и геотермальные воды, лечебные грязи, горный и морской воздух региона позволяют укрепить здоровье, оказывая терапевтический эффект.
https://ria.ru/20221008/kater-1822541204.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани стартовала программа "Южная здравница"
На Кубани стартовала программа "Южная здравница", позволяющая купить туры со скидкой
КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. На Кубани стартовала краевая программа "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры на курорты Краснодарского края предлагают со скидками, сообщили краевые власти.
"Южная здравница" – ежегодный проект, который предлагает доступные и эффективные программы отдыха и оздоровления. Санаториями края сформированы комплексные туры от 2 суток до трех недель. Приобрести их можно со скидками от 5% до 20%. В настоящее время свое участие в программе подтвердили 26 здравниц", – приводятся в сообщении администрации края слова временно исполняющего обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.
Как добавили в ведомстве, предложения организаций, участвующих в программе, опубликованы на сайте Минкурортов. Чтобы забронировать отдых и лечение со скидками, необходимо обращаться в санатории с запросом "Южная здравница". Программа продлится до 1 мая 2023 года, добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, ежегодно в регионе программы оздоровления проходят более 1,5 миллиона человек. Санатории и пансионаты с лечением предлагают своим гостям более 500 программ, которые охватывают практически весь спектр известных заболеваний.
В сочетании с современными технологиями и оборудованием курортов Краснодарского края минеральные и геотермальные воды, лечебные грязи, горный и морской воздух региона позволяют укрепить здоровье, оказывая терапевтический эффект.