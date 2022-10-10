https://ria.ru/20221010/kuban-1822952678.html

На Кубани стартовала программа "Южная здравница"

На Кубани стартовала программа "Южная здравница" - РИА Новости, 10.10.2022

На Кубани стартовала программа "Южная здравница"

На Кубани стартовала краевая программа "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры на курорты Краснодарского края предлагают со скидками, сообщили... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:29

2022-10-10T20:29

2022-10-10T20:29

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. На Кубани стартовала краевая программа "Южная здравница", в рамках которой оздоровительные туры на курорты Краснодарского края предлагают со скидками, сообщили краевые власти."Южная здравница" – ежегодный проект, который предлагает доступные и эффективные программы отдыха и оздоровления. Санаториями края сформированы комплексные туры от 2 суток до трех недель. Приобрести их можно со скидками от 5% до 20%. В настоящее время свое участие в программе подтвердили 26 здравниц", – приводятся в сообщении администрации края слова временно исполняющего обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.Как добавили в ведомстве, предложения организаций, участвующих в программе, опубликованы на сайте Минкурортов. Чтобы забронировать отдых и лечение со скидками, необходимо обращаться в санатории с запросом "Южная здравница". Программа продлится до 1 мая 2023 года, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, ежегодно в регионе программы оздоровления проходят более 1,5 миллиона человек. Санатории и пансионаты с лечением предлагают своим гостям более 500 программ, которые охватывают практически весь спектр известных заболеваний.В сочетании с современными технологиями и оборудованием курортов Краснодарского края минеральные и геотермальные воды, лечебные грязи, горный и морской воздух региона позволяют укрепить здоровье, оказывая терапевтический эффект.

https://ria.ru/20221008/kater-1822541204.html

https://ria.ru/20221005/otdykh-1821828429.html

краснодарский край

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краснодарский край