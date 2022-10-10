https://ria.ru/20221010/kto-1822767027.html

В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО

В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО

Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:55

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли изменение статуса СВО на КТО и введение военного положения в отдельных регионах России после ударов по Украине.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221005/putin-1821674531.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, владимир путин