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В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kto-1822767027.html
В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО
В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО
Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:48
2022-10-10T12:55
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли изменение статуса СВО на КТО и введение военного положения в отдельных регионах России после ударов по Украине.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221005/putin-1821674531.html
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дмитрий песков, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность, Владимир Путин
12:48 10.10.2022 (обновлено: 12:55 10.10.2022)
 
В Кремле не планируют переформатирования спецоперации в КТО

Песков заявил, что никаких решений о переформатировании спецоперации в КТО не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли изменение статуса СВО на КТО и введение военного положения в отдельных регионах России после ударов по Украине.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 13:02
Песков опроверг сообщения о выступлении Путина о введении режима КТО
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковБезопасностьВладимир Путин
 
 
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