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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев - РИА Новости, 10.10.2022
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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев - РИА Новости, 10.10.2022
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию.
2022-10-10T18:33
2022-10-10T18:33
видео
крымский мост
поезда
керчь
анапа
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Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
керчь
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Ольга Кожухова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию. Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
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видео, крымский мост, поезда, керчь, анапа, видео
Видео, Крымский мост, поезда, Керчь, Анапа
По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию.
2022-10-10T18:33
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18:33 10.10.2022
 

По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев

Читать ria.ru в
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
 
ВидеоКрымский мостпоездаКерчьАнапа
 
 
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