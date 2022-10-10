18:18 10.10.2022 (обновлено: 18:26 10.10.2022)
Четыре парома начнут работу на переправе в Керчи утром 11 октября
Аксенов заявил, что четыре парома начнут работу на переправе в Керчи утром 11 октября
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"По паромам к утру уже будет четыре парома будут работать". - сказал Аксенов в эфире "Соловьев. Live". Он добавил, что на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.
Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.