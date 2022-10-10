https://ria.ru/20221010/krym-1822918910.html

Четыре парома начнут работу на переправе в Керчи утром 11 октября

Четыре парома начнут работу на переправе в Керчи утром 11 октября - РИА Новости, 10.10.2022

Четыре парома начнут работу на переправе в Керчи утром 11 октября

Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:18

2022-10-10T18:18

2022-10-10T18:26

специальная военная операция на украине

керчь

общество

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Четыре парома начнут работу на Керченской паромной переправе с утра вторника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По паромам к утру уже будет четыре парома будут работать". - сказал Аксенов в эфире "Соловьев. Live". Он добавил, что на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.

https://ria.ru/20221010/most-1822779313.html

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Кирилл Волков

керчь, общество, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту