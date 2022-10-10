https://ria.ru/20221010/krym-1822866086.html

Чернышенко заявил о благополучном отправлении пассажиров поездов из Крыма

Чернышенко заявил о благополучном отправлении пассажиров поездов из Крыма - РИА Новости, 10.10.2022

Чернышенко заявил о благополучном отправлении пассажиров поездов из Крыма

Пассажиры двух задержанных поездов из Крыма, расселенные в отелях Феодосии и Симферополя, благополучно отправлены поездами по назначению, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:34

2022-10-10T16:34

2022-10-10T16:34

феодосия

симферополь

чп на крымском мосту

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пассажиры двух задержанных поездов из Крыма, расселенные в отелях Феодосии и Симферополя, благополучно отправлены поездами по назначению, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября."В Крыму в связи с продолжительной задержкой пассажиры двух поездов также были расселены в отели Феодосии и Симферополя, обеспечены горячим питанием. В настоящий момент они благополучно отправлены поездами по назначению", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на момент ЧП в Крыму находилось около 50 тысяч туристов из разных регионов. По ее информации туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек.Ростуризм в субботу совместно с Минцифры и министерством туризма Крыма запустил федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно по номеру + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018. По данным ведомства, за прошедшие почти двое суток на эти номера поступило порядка двух с половиной тысяч звонков.

https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html

https://ria.ru/20221008/uscherb-1822461162.html

феодосия

симферополь

россия

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феодосия, симферополь, чп на крымском мосту, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)