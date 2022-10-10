Чернышенко заявил о благополучном отправлении пассажиров поездов из Крыма
Чернышенко: пассажиры задержанных поездов из Крыма благополучно отправились по назначению
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пассажиры двух задержанных поездов из Крыма, расселенные в отелях Феодосии и Симферополя, благополучно отправлены поездами по назначению, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.
8 октября, 13:51ТуризмЧернышенко поручил обеспечить вывоз из Крыма туристов
"В Крыму в связи с продолжительной задержкой пассажиры двух поездов также были расселены в отели Феодосии и Симферополя, обеспечены горячим питанием. В настоящий момент они благополучно отправлены поездами по назначению", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на момент ЧП в Крыму находилось около 50 тысяч туристов из разных регионов. По ее информации туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек.
Ростуризм в субботу совместно с Минцифры и министерством туризма Крыма запустил федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно по номеру + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018. По данным ведомства, за прошедшие почти двое суток на эти номера поступило порядка двух с половиной тысяч звонков.