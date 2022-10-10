https://ria.ru/20221010/krym-1822844871.html

Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно

Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно - РИА Новости, 10.10.2022

Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно

Все перевозки в направлении Крыма и обратно важно обеспечить в полном объеме, чтобы не возникало сбоев, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:04

2022-10-10T16:04

2022-10-10T16:50

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

новости - туризм

происшествия

россия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все перевозки в направлении Крыма и обратно важно обеспечить в полном объеме, чтобы не возникало сбоев, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Очень важно в полном объеме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев. Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу", - сказал Мишустин.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221010/most-1822779313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, новости - туризм, происшествия, россия, чп на крымском мосту