https://ria.ru/20221010/krym-1822844871.html
Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно
Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно - РИА Новости, 10.10.2022
Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно
Все перевозки в направлении Крыма и обратно важно обеспечить в полном объеме, чтобы не возникало сбоев, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:04
2022-10-10T16:04
2022-10-10T16:50
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
новости - туризм
происшествия
россия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все перевозки в направлении Крыма и обратно важно обеспечить в полном объеме, чтобы не возникало сбоев, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Очень важно в полном объеме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев. Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу", - сказал Мишустин.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221010/most-1822779313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, новости - туризм, происшествия, россия, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Новости - Туризм, Происшествия, Россия, ЧП на Крымском мосту
16:04 10.10.2022 (обновлено: 16:50 10.10.2022)
Мишустин призвал не допустить сбоев при перевозках в Крым и обратно
Мишустин призвал обеспечить в полном объеме все перевозки в направлении Крыма и обратно