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Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
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Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма
Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма
Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:34
2022-10-10T12:34
владимир константинов
украина
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию... Этот случай, даже не звонок, а набат — призывает всех нас к дисциплине и бдительности, заставляет перейти на мобилизационный режим", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы жители полуострова не ощутили экономических или социальных неудобств. Мост продолжает работать, сухопутный коридор вдоль Азовского побережья имеется, паромы приступили к работе, добавил Константинов.По его словам, Крымский мост — прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как от этого "геополитического недоразумения не останется и следа".Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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владимир константинов, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Владимир Константинов, Украина, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
12:34 10.10.2022
 
Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма

Глава парламента Крыма Константинов: конфликт на Украине выходит на новую стадию

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию... Этот случай, даже не звонок, а набат — призывает всех нас к дисциплине и бдительности, заставляет перейти на мобилизационный режим", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы жители полуострова не ощутили экономических или социальных неудобств. Мост продолжает работать, сухопутный коридор вдоль Азовского побережья имеется, паромы приступили к работе, добавил Константинов.
По его словам, Крымский мост — прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как от этого "геополитического недоразумения не останется и следа".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:27
В Болгарии социалисты призвали расследовать взрыв на Крымском мосту
 
Владимир КонстантиновУкраинаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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