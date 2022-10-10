https://ria.ru/20221010/krym-1822760264.html

Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма

Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма - РИА Новости, 10.10.2022

Конфликт на Украине выходит на новую стадию, заявил глава парламента Крыма

Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:34

2022-10-10T12:34

2022-10-10T12:34

владимир константинов

украина

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта на Украине в новую стадию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Теракт на Крымском мосту становится символом вступления конфликта в новую стадию... Этот случай, даже не звонок, а набат — призывает всех нас к дисциплине и бдительности, заставляет перейти на мобилизационный режим", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы жители полуострова не ощутили экономических или социальных неудобств. Мост продолжает работать, сухопутный коридор вдоль Азовского побережья имеется, паромы приступили к работе, добавил Константинов.По его словам, Крымский мост — прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как от этого "геополитического недоразумения не останется и следа".Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/bolgariya-1822756668.html

украина

россия

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владимир константинов, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту