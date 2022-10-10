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Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась - РИА Новости, 10.10.2022
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась - РИА Новости, 10.10.2022
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась
Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:44
2022-10-10T11:44
происшествия
владимир константинов
краснодарский край
россия
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Константинов подчеркнул, что в воскресенье ожидание достигало 4-5 часов."На эту минута пробка уже рассосалась. В сторону Кубани по докладу на утро пробки практически не было", - сказал Константинов в эфире Первого канала.По его словам, перед заездом на мост в целях безопасности продолжается досмотр личного транспорта, но это делается "достаточно быстро"."Думаю, что сегодня все вопросы отладят и этот вопрос нормализуется", - подчеркнул Константинов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822739302.html
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происшествия, владимир константинов, краснодарский край, россия, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Владимир Константинов, Краснодарский край, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
11:44 10.10.2022
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась

Глава парламента Константинов: автомобильная пробка перед Крымским мостом почти исчезла

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов подчеркнул, что в воскресенье ожидание достигало 4-5 часов.
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"На эту минута пробка уже рассосалась. В сторону Кубани по докладу на утро пробки практически не было", - сказал Константинов в эфире Первого канала.
По его словам, перед заездом на мост в целях безопасности продолжается досмотр личного транспорта, но это делается "достаточно быстро".
"Думаю, что сегодня все вопросы отладят и этот вопрос нормализуется", - подчеркнул Константинов.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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ПроисшествияВладимир КонстантиновКраснодарский крайРоссияЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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