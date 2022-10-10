https://ria.ru/20221010/krym-1822740581.html

Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась

Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась - РИА Новости, 10.10.2022

Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась

Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:44

2022-10-10T11:44

2022-10-10T11:44

происшествия

владимир константинов

краснодарский край

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чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Константинов подчеркнул, что в воскресенье ожидание достигало 4-5 часов."На эту минута пробка уже рассосалась. В сторону Кубани по докладу на утро пробки практически не было", - сказал Константинов в эфире Первого канала.По его словам, перед заездом на мост в целях безопасности продолжается досмотр личного транспорта, но это делается "достаточно быстро"."Думаю, что сегодня все вопросы отладят и этот вопрос нормализуется", - подчеркнул Константинов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822739302.html

https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html

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происшествия, владимир константинов, краснодарский край, россия, чп на крымском мосту, республика крым