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Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась - РИА Новости, 10.10.2022
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась
Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:44
2022-10-10T11:44
2022-10-10T11:44
происшествия
владимир константинов
краснодарский край
россия
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Константинов подчеркнул, что в воскресенье ожидание достигало 4-5 часов."На эту минута пробка уже рассосалась. В сторону Кубани по докладу на утро пробки практически не было", - сказал Константинов в эфире Первого канала.По его словам, перед заездом на мост в целях безопасности продолжается досмотр личного транспорта, но это делается "достаточно быстро"."Думаю, что сегодня все вопросы отладят и этот вопрос нормализуется", - подчеркнул Константинов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822739302.html
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происшествия, владимир константинов, краснодарский край, россия, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Владимир Константинов, Краснодарский край, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Автомобильная пробка перед Крымским мостом почти рассосалась
Глава парламента Константинов: автомобильная пробка перед Крымским мостом почти исчезла