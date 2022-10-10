https://ria.ru/20221010/krym-1822740170.html
Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму
Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму - РИА Новости, 10.10.2022
Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму
Проблем с продовольствием в Крыму нет, был запас и уже идут новые поставки через паромную переправу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:43
2022-10-10T11:43
2022-10-10T11:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
владимир константинов
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2987dca5da0daa3d6a58c374f23a813a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Проблем с продовольствием в Крыму нет, был запас и уже идут новые поставки через паромную переправу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."У нас не было никаких проблем. Запас достаточный и топлива и продовольствия. Фуры проходят через паром. Поэтому ничего критического на эту минуту нет", - сказал Константинов в эфире Первого канала.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ab68e251325320c644240ca648fce803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, владимир константинов, республика крым
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Владимир Константинов, Республика Крым
11:43 10.10.2022 (обновлено: 11:55 10.10.2022)
Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму
Спикер парламента Крыма Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием