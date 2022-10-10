https://ria.ru/20221010/krym-1822740170.html

Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму

Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму - РИА Новости, 10.10.2022

Константинов заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Крыму

Проблем с продовольствием в Крыму нет, был запас и уже идут новые поставки через паромную переправу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:43

2022-10-10T11:43

2022-10-10T11:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

владимир константинов

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2987dca5da0daa3d6a58c374f23a813a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Проблем с продовольствием в Крыму нет, был запас и уже идут новые поставки через паромную переправу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."У нас не было никаких проблем. Запас достаточный и топлива и продовольствия. Фуры проходят через паром. Поэтому ничего критического на эту минуту нет", - сказал Константинов в эфире Первого канала.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, владимир константинов, республика крым