08:28 10.10.2022 (обновлено: 10:01 10.10.2022)
Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым
В Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
"Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", — говорится в публикации.
Она отметила, что движение легковых машин по мосту через Керченский пролив уже открыто в обе стороны.
По данным властей региона, время ожидания составляет пару часов и будет снижаться.
"Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу", — добавила Догузова.
Железнодорожное движение возобновили в полном объеме, билеты в Крым и обратно можно купить без ограничений.
Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена.
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