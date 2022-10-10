https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым - РИА Новости, 10.10.2022

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:28

2022-10-10T08:28

2022-10-10T10:01

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

чп на крымском мосту

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_197c71d94ff1cc889a0ec25d2eaae2d3.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.Она отметила, что движение легковых машин по мосту через Керченский пролив уже открыто в обе стороны.По данным властей региона, время ожидания составляет пару часов и будет снижаться.Железнодорожное движение возобновили в полном объеме, билеты в Крым и обратно можно купить без ограничений."Поезда, которые вчера задержались, переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения", — заключила глава Ростуризма.Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена.Накануне вечером председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.Сегодня глава государства проведет заседание Совета безопасности.

https://ria.ru/20221010/rosturizm-1822695786.html

https://ria.ru/20221009/marshrut-1822642098.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, чп на крымском мосту, новости - туризм