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Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/krym-1822694437.html
Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым
Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым - РИА Новости, 10.10.2022
Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым
Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:28
2022-10-10T10:01
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
чп на крымском мосту
новости - туризм
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.Она отметила, что движение легковых машин по мосту через Керченский пролив уже открыто в обе стороны.По данным властей региона, время ожидания составляет пару часов и будет снижаться.Железнодорожное движение возобновили в полном объеме, билеты в Крым и обратно можно купить без ограничений."Поезда, которые вчера задержались, переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения", — заключила глава Ростуризма.Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена.Накануне вечером председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.Сегодня глава государства проведет заседание Совета безопасности.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
08:28 10.10.2022 (обновлено: 10:01 10.10.2022)
 
Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

В Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Транспортных ограничений для поездок в Крым сейчас нет, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
"Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", — говорится в публикации.
Она отметила, что движение легковых машин по мосту через Керченский пролив уже открыто в обе стороны.
По данным властей региона, время ожидания составляет пару часов и будет снижаться.
"Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу", — добавила Догузова.
Железнодорожное движение возобновили в полном объеме, билеты в Крым и обратно можно купить без ограничений.
"Поезда, которые вчера задержались, переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения", — заключила глава Ростуризма.
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Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена.
Накануне вечером председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.
Сегодня глава государства проведет заседание Совета безопасности.
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