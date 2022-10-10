https://ria.ru/20221010/krivoy_rog-1822754978.html
Несколько украинских городов остались без света после ударов
Несколько украинских городов остались без света после ударов - РИА Новости, 10.10.2022
Несколько украинских городов остались без света после ударов
Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:21
2022-10-10T12:21
2022-10-10T13:07
кривой рог
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вода
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ad72b77b5c87d6b1cbead46b4bb013b.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.Уже известно о таких проблемах в Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Тернопольской областях.В частности, родной город Владимира Зеленского Кривой Рог частично остался без света и воды, сообщил мэр Александр Вилкул."В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Предварительные выводы обследования — где-то включим быстро, где-то-дольше, алгоритм понятен, план ликвидации аварии введен в действие", — написал Вилкул он в Telegram-канале.В "Укрэнерго" заявили, что перебои возможны по всей территории страны.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f4c17bf7f5a62e512243de0d19053bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, в мире, украина, вода, электричество
Кривой Рог, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вода, Электричество
12:21 10.10.2022 (обновлено: 13:07 10.10.2022)
Несколько украинских городов остались без света после ударов
Кривой Рог частично остался без света и воды из-за разрушения объекта инфраструктуры
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Уже известно о таких проблемах в Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Тернопольской областях.
В частности, родной город Владимира Зеленского Кривой Рог частично остался без света и воды, сообщил
мэр Александр Вилкул.
"В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Предварительные выводы обследования — где-то включим быстро, где-то-дольше, алгоритм понятен, план ликвидации аварии введен в действие", — написал Вилкул он в Telegram-канале.
В "Укрэнерго" заявили, что перебои возможны по всей территории страны.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине
, есть попадания ракет.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
11:44Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.