https://ria.ru/20221010/krivoy_rog-1822754978.html

Несколько украинских городов остались без света после ударов

Несколько украинских городов остались без света после ударов - РИА Новости, 10.10.2022

Несколько украинских городов остались без света после ударов

Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:21

2022-10-10T12:21

2022-10-10T13:07

кривой рог

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вода

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ad72b77b5c87d6b1cbead46b4bb013b.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.Уже известно о таких проблемах в Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Тернопольской областях.В частности, родной город Владимира Зеленского Кривой Рог частично остался без света и воды, сообщил мэр Александр Вилкул."В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Предварительные выводы обследования — где-то включим быстро, где-то-дольше, алгоритм понятен, план ликвидации аварии введен в действие", — написал Вилкул он в Telegram-канале.В "Укрэнерго" заявили, что перебои возможны по всей территории страны.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кривой рог, в мире, украина, вода, электричество