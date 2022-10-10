https://ria.ru/20221010/kremenchug-1822896106.html

На Украине заявили о взрывах в Кременчуге

На Украине заявили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 10.10.2022

На Украине заявили о взрывах в Кременчуге

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге Полтавской области. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:31

2022-10-10T17:31

2022-10-10T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

алексей гончаренко

украина

полтавская область

верховная рада украины

кременчуг

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге Полтавской области."Взрывы в Кременчуге", - написал он в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822727248.html

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полтавская область

кременчуг

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Кирилл Волков

в мире, алексей гончаренко, украина, полтавская область, верховная рада украины, кременчуг, ситуация в днр и лнр