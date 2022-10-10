https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html

В Сочи задержали экс-мэра Котласа при попытке покинуть Россию

В Сочи задержали экс-мэра Котласа при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 10.10.2022

В Сочи задержали экс-мэра Котласа при попытке покинуть Россию

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Сочи бывшего мэра архангельского Котласа за уклонение от уголовного преследования при попытке... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

происшествия

котлас

сочи

архангельская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МУРМАНСК, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Сочи бывшего мэра архангельского Котласа за уклонение от уголовного преследования при попытке улететь за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области."В аэропорту города Сочи правоохранительными органами при оперативном сопровождении РУФСБ по Архангельской области за уклонение от уголовного преследования задержан бывший глава муниципального образования Котлас Архангельской области, пытавшийся покинуть территорию РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что бывший чиновник ранее нарушил меру пресечения в виде подписке о невыезде и был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время он взят под стражу. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, экс-мэр Котласа оказал сопротивление при задержании, в отношении него возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.В рамках возбужденного ранее уголовного дела он обвиняется в 17 эпизодах получения взяток и злоупотреблении полномочиями.В ведомстве не называется фамилия чиновника, однако по информации из открытых источников, речь идёт об Андрее Бральнине, он являлся мэром Котласа в 2014-2021 годах, позже в отношении него возбудили дело о взяточничестве.

https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822347897.html

https://ria.ru/20220928/deputaty-1820067192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, котлас, сочи, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия