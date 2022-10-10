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Украинские военные обстреляли здание котельной в Донецке

Украинские военные обстреляли здание котельной в Донецке - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские военные обстреляли здание котельной в Донецке

Здание котельной в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Здание котельной в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района получило повреждение здание котельной", - написал он в своем Telegram-канале.В понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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алексей кулемзин (донецк), украина, донецк (днр), донецкая народная республика, жкх, в мире