https://ria.ru/20221010/kosmos-1822890197.html

Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе

Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 10.10.2022

Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг предположения, что соглашение о сотрудничестве в космосе, подписанное с Россией, будет использоваться... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:20

наука

космос - риа наука

владимир путин

мексика

россия

андрес мануэль лопес обрадор

глонасс (система навигации)

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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг предположения, что соглашение о сотрудничестве в космосе, подписанное с Россией, будет использоваться для шпионской деятельности или ущемления суверенитета других стран."Правда в том, что такие соглашения подписываются со всеми странами и не преследуют цели слежки за кем-либо, ущемления суверенитета какой-либо нации", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.В субботу Мексиканское космическое агентство (АЕМ) в распространенном МИД письме пояснило, что подписанное с Россией рамочное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.

https://ria.ru/20221009/glonass-1822575259.html

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космос - риа наука, владимир путин, мексика, россия, андрес мануэль лопес обрадор, глонасс (система навигации)