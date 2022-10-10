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Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 10.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221010/kosmos-1822890197.html
Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 10.10.2022
Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг предположения, что соглашение о сотрудничестве в космосе, подписанное с Россией, будет использоваться... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:18
2022-10-10T17:20
наука
космос - риа наука
владимир путин
мексика
россия
андрес мануэль лопес обрадор
глонасс (система навигации)
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг предположения, что соглашение о сотрудничестве в космосе, подписанное с Россией, будет использоваться для шпионской деятельности или ущемления суверенитета других стран."Правда в том, что такие соглашения подписываются со всеми странами и не преследуют цели слежки за кем-либо, ущемления суверенитета какой-либо нации", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.В субботу Мексиканское космическое агентство (АЕМ) в распространенном МИД письме пояснило, что подписанное с Россией рамочное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
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космос - риа наука, владимир путин, мексика, россия, андрес мануэль лопес обрадор, глонасс (система навигации)
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Мексика, Россия, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ГЛОНАСС (система навигации)
17:18 10.10.2022 (обновлено: 17:20 10.10.2022)
 
Президент Мексики рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе

Президент Мексики Обрадор: сотрудничество с Россией в космосе не направлено против других

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг предположения, что соглашение о сотрудничестве в космосе, подписанное с Россией, будет использоваться для шпионской деятельности или ущемления суверенитета других стран.
"Правда в том, что такие соглашения подписываются со всеми странами и не преследуют цели слежки за кем-либо, ущемления суверенитета какой-либо нации", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
В субботу Мексиканское космическое агентство (АЕМ) в распространенном МИД письме пояснило, что подписанное с Россией рамочное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях не затрагивает тем, связанных с российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Мексикой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ был подписан 28 сентября 2021 года. Как отмечалось, он предусматривает, в частности, установку станций системы ГЛОНАСС на территории Мексики. Соглашение создает договорно-правовую базу для развития российско-мексиканского сотрудничества в этой области, а также для практического применения космических систем и технологий в мирных целях.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 10:47
В МИД Мексики рассказали о соглашении с Россией о сотрудничестве в космосе
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинМексикаРоссияАндрес Мануэль Лопес ОбрадорГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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