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С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К" - РИА Новости, 10.10.2022
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С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"
С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К" - РИА Новости, 10.10.2022
С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T06:10
2022-10-10T14:10
космос - риа наука
плесецк
россия
архангельская область
глонасс (система навигации)
наука
космос
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны.В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.Позднее наземные средства ВКС взяли "Союз" на сопровождение.
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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, глонасс (система навигации), наука, космос
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область, ГЛОНАСС (система навигации), Наука, Космос
06:10 10.10.2022 (обновлено: 14:10 10.10.2022)
 
С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-К"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. 10 октября 2022
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом Глонасс-К с космодрома Плесецк. 10 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. 10 октября 2022
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МОСКВА, 10 окт РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны.

"В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.
Позднее наземные средства ВКС взяли "Союз" на сопровождение.
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