06:10 10.10.2022 (обновлено: 14:10 10.10.2022)
С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"
С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-К"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. 10 октября 2022
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. 10 октября 2022
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны.
"В понедельник, 10 октября, в 5.52 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.
Позднее наземные средства ВКС взяли "Союз" на сопровождение.