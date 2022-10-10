https://ria.ru/20221010/kosmos-1822687227.html

С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"

С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К" - РИА Новости, 10.10.2022

С Плесецка стартовал "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-К"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T06:10

2022-10-10T06:10

2022-10-10T14:10

космос - риа наука

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космос

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны.В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.Позднее наземные средства ВКС взяли "Союз" на сопровождение.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, глонасс (система навигации), наука, космос