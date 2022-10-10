https://ria.ru/20221010/kort-1823408346.html

Теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе Москвы

Теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 12.10.2022

Теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе Москвы

Специалисты сделали теннисный корт по просьбам жителей во дворе жилого дома в Таганском районе Москвы, бесплатно сыграть на нем может любой желающий, сообщили в РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-10T15:37

2022-10-10T15:37

2022-10-12T15:38

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты сделали теннисный корт по просьбам жителей во дворе жилого дома в Таганском районе Москвы, бесплатно сыграть на нем может любой желающий, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Профессиональный теннисный корт сделали по просьбам горожан во дворе жилого дома в Таганском районе ЦАО. На корте по Нижегородской улице, 13А уложили семислойное покрытие "хард", которое уменьшает нагрузку на суставы во время игры. Рядом поставили судейскую вышку и скамейки под навесом. Площадка оборудована ветрозащитными фонами по периметру и специализированным освещением", - говорится в сообщении.Отмечается, что сыграть партию на новом корте может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого необходимо связаться с дежурным куратором и занять временной слот в расписании. Контакты куратора и расписание размещены на информационной доске у входа на корт.В сообщении добавили, что все столичные дворовые территории благоустраиваются при активном участии местных жителей. Среди самых частых просьб – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки."Там, где позволяет территория, реализуем и более нестандартные пожелания: делаем площадки для панна-футбола, игры в городки или петанк и устанавливаем столы для пинг-понга", - уточнили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220905/dvory-1814578627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, цао