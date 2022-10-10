https://ria.ru/20221010/koronavirus-1822734022.html

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:26

2022-10-10T11:26

2022-10-10T11:26

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 887, госпитализированы 97 человек, выздоровели 1450 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1266 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 212 748 случаев коронавируса, выздоровели 3 016 246 человек, умерли 46 279 человек.

https://ria.ru/20221010/koronavirus-1822731151.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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