https://ria.ru/20221010/koronavirus-1822734022.html
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:26
2022-10-10T11:26
2022-10-10T11:26
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, скончался 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 887, госпитализированы 97 человек, выздоровели 1450 человек, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1266 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 212 748 случаев коронавируса, выздоровели 3 016 246 человек, умерли 46 279 человек.
https://ria.ru/20221010/koronavirus-1822731151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 887 новых случаев COVID-19, умер 21 человек