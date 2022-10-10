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В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов - РИА Новости, 12.10.2022
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В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов
В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов - РИА Новости, 12.10.2022
В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов
Специалисты Мосприроды просят не кормить белок и других животных в Москве до наступления морозов, до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-10T18:17
2022-10-12T15:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды просят не кормить белок и других животных в Москве до наступления морозов, до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В естественной среде белки и другие животные способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Специалисты Мосприроды рекомендуют начинать подкормку исключительно с наступлением сильных морозов или после образования наледи на земле. В противном случае у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты и им будет труднее выжить в условиях естественной среды без помощи человека", - говорится в сообщении.В департаменте отметили, что на данный момент для белок можно изготовить кормушки. Устанавливать их нужно на специальных столбиках, стволах деревьев, аккуратно зафиксировав, вблизи неоживленных дорожек или на небольшой поляне возле тропинок. Также можно сделать домики для белок и принести их в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ "Мосприрода".
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мосприрода, москва, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
18:17 10.10.2022 (обновлено: 15:24 12.10.2022)
 

В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов

© Depositphotos / Wert1007@gmail.comРебенок кормит белку
Ребенок кормит белку - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Depositphotos / Wert1007@gmail.com
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды просят не кормить белок и других животных в Москве до наступления морозов, до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В естественной среде белки и другие животные способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Специалисты Мосприроды рекомендуют начинать подкормку исключительно с наступлением сильных морозов или после образования наледи на земле. В противном случае у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты и им будет труднее выжить в условиях естественной среды без помощи человека", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что на данный момент для белок можно изготовить кормушки. Устанавливать их нужно на специальных столбиках, стволах деревьев, аккуратно зафиксировав, вблизи неоживленных дорожек или на небольшой поляне возле тропинок. Также можно сделать домики для белок и принести их в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ "Мосприрода".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбществоДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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