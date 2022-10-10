https://ria.ru/20221010/kormlenie-1823401456.html

В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов

В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов - РИА Новости, 12.10.2022

В Мосприроде просят не кормить диких животных в Москве до начала морозов

Специалисты Мосприроды просят не кормить белок и других животных в Москве до наступления морозов, до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-10T18:17

2022-10-10T18:17

2022-10-12T15:24

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мосприрода

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общество

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды просят не кормить белок и других животных в Москве до наступления морозов, до зимы звери и птицы способны самостоятельно находить себе корм, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В естественной среде белки и другие животные способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Специалисты Мосприроды рекомендуют начинать подкормку исключительно с наступлением сильных морозов или после образования наледи на земле. В противном случае у мохнатых и пернатых жителей притупятся природные инстинкты и им будет труднее выжить в условиях естественной среды без помощи человека", - говорится в сообщении.В департаменте отметили, что на данный момент для белок можно изготовить кормушки. Устанавливать их нужно на специальных столбиках, стволах деревьев, аккуратно зафиксировав, вблизи неоживленных дорожек или на небольшой поляне возле тропинок. Также можно сделать домики для белок и принести их в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ "Мосприрода".

https://ria.ru/20220922/ekoturizm-1819536861.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы