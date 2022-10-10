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Дуда и Зеленский проводят срочные консультации - РИА Новости, 10.10.2022
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Дуда и Зеленский проводят срочные консультации
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации - РИА Новости, 10.10.2022
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:29
2022-10-10T13:29
в мире
анджей дуда
киев
украина
владимир зеленский
польша
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши."После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.Отмечается, что консультации проходят по телефону.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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в мире, анджей дуда, киев, украина, владимир зеленский, польша
В мире, Анджей Дуда, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Польша
13:29 10.10.2022
 
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации

Президент Польши Дуда и глава Украины Зеленский проводят срочные консультации

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши.
"После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что консультации проходят по телефону.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
В миреАнджей ДудаКиевУкраинаВладимир ЗеленскийПольша
 
 
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