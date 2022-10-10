https://ria.ru/20221010/konsultatsii-1822785311.html
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации - РИА Новости, 10.10.2022
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:29
2022-10-10T13:29
2022-10-10T13:29
в мире
анджей дуда
киев
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владимир зеленский
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши."После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.Отмечается, что консультации проходят по телефону.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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в мире, анджей дуда, киев, украина, владимир зеленский, польша
В мире, Анджей Дуда, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Польша
Дуда и Зеленский проводят срочные консультации
Президент Польши Дуда и глава Украины Зеленский проводят срочные консультации