https://ria.ru/20221010/konsultatsii-1822785311.html

Дуда и Зеленский проводят срочные консультации

Дуда и Зеленский проводят срочные консультации - РИА Новости, 10.10.2022

Дуда и Зеленский проводят срочные консультации

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:29

2022-10-10T13:29

2022-10-10T13:29

в мире

анджей дуда

киев

украина

владимир зеленский

польша

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят срочные консультации, сообщила канцелярия президента Польши."После сегодняшних атак на Киев и другие города Украины проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.Отмечается, что консультации проходят по телефону.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

киев

украина

польша

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в мире, анджей дуда, киев, украина, владимир зеленский, польша