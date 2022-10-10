https://ria.ru/20221010/konashenkov-1822918395.html
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова - РИА Новости, 10.10.2022
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:16
2022-10-10T18:16
2022-10-10T18:26
игорь конашенков
россия
украина
служба безопасности украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152998/67/1529986783_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_d4790e433738f33b92c5d14dcd840a24.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Конашенкове как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 11 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822907463.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152998/67/1529986783_386:0:3115:2047_1920x0_80_0_0_49efa792df84a1db8d7f5b64e8e58b76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, россия, украина, служба безопасности украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Игорь Конашенков, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:16 10.10.2022 (обновлено: 18:26 10.10.2022)
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова
СБ Украины объявила в розыск официального представителя Минобороны России Конашенкова