https://ria.ru/20221010/konashenkov-1822918395.html

СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова

СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова - РИА Новости, 10.10.2022

СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:16

2022-10-10T18:16

2022-10-10T18:26

игорь конашенков

россия

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служба безопасности украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Конашенкове как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 11 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822907463.html

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Владимир Лаврентьев

игорь конашенков, россия, украина, служба безопасности украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)