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СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова - РИА Новости, 10.10.2022
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СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова - РИА Новости, 10.10.2022
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:16
2022-10-10T18:26
игорь конашенков
россия
украина
служба безопасности украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Конашенкове как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 11 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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игорь конашенков, россия, украина, служба безопасности украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Игорь Конашенков, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:16 10.10.2022 (обновлено: 18:26 10.10.2022)
 
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны России Конашенкова

СБ Украины объявила в розыск официального представителя Минобороны России Конашенкова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.
На сайте МВД Украины опубликована информация о Конашенкове как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 11 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.
Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
 
Игорь КонашенковРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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