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Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами - РИА Новости, 10.10.2022
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:21
2022-10-10T01:21
2022-10-10T09:08
в мире
ким чен ын
япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на ЦТАК, Ким Чен Ын пообещал усилить военные операции страны в будущем. Как отмечается, в сообщении ЦТАК также говорится, что 4 октября над Японией была пущена недавно разработанная ракета, предназначенная для того, чтобы "доставить более сильное и четкое предупреждение врагам".Северная Корея проводила с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.
https://ria.ru/20221009/kndr-1822556992.html
япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, ким чен ын, япония, сша, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Япония, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
01:21 10.10.2022 (обновлено: 09:08 10.10.2022)
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами