https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html

Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами

Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами - РИА Новости, 10.10.2022

Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T01:21

2022-10-10T01:21

2022-10-10T09:08

в мире

ким чен ын

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на ЦТАК, Ким Чен Ын пообещал усилить военные операции страны в будущем. Как отмечается, в сообщении ЦТАК также говорится, что 4 октября над Японией была пущена недавно разработанная ракета, предназначенная для того, чтобы "доставить более сильное и четкое предупреждение врагам".Северная Корея проводила с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.

https://ria.ru/20221009/kndr-1822556992.html

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, япония, сша, южная корея, кндр (северная корея)