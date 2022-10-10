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В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества - РИА Новости, 10.10.2022
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества
Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:07
2022-10-10T15:07
2022-10-10T15:07
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин Василий Леонов.Он уточнил, что клип сняли за 4 часа у разрушенной в результате обстрела в 2014 году луганской школы №7, также были использованы архивные съемки. Композицию исполнил детский хор в сопровождении Луганского академического симфонического оркестра. Все участники выразили благодарность музею Победы в Москве, который обладает, по данным авторов клипа, авторскими правами на композицию.
https://ria.ru/20221010/lnr-1822790467.html
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луганск, москва, луганская народная республика, россия
Луганск, Москва, Луганская Народная Республика, Россия
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества
В Луганске сняли посвященный защитникам Отечества видеоклип на песню "Плечо к плечу"