https://ria.ru/20221010/klip-1822821335.html

В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества

В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества - РИА Новости, 10.10.2022

В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества

Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:07

2022-10-10T15:07

2022-10-10T15:07

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин Василий Леонов.Он уточнил, что клип сняли за 4 часа у разрушенной в результате обстрела в 2014 году луганской школы №7, также были использованы архивные съемки. Композицию исполнил детский хор в сопровождении Луганского академического симфонического оркестра. Все участники выразили благодарность музею Победы в Москве, который обладает, по данным авторов клипа, авторскими правами на композицию.

https://ria.ru/20221010/lnr-1822790467.html

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луганск, москва, луганская народная республика, россия