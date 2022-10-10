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В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества - РИА Новости, 10.10.2022
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В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества - РИА Новости, 10.10.2022
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества
Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:07
2022-10-10T15:07
луганск
москва
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин Василий Леонов.Он уточнил, что клип сняли за 4 часа у разрушенной в результате обстрела в 2014 году луганской школы №7, также были использованы архивные съемки. Композицию исполнил детский хор в сопровождении Луганского академического симфонического оркестра. Все участники выразили благодарность музею Победы в Москве, который обладает, по данным авторов клипа, авторскими правами на композицию.
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луганск, москва, луганская народная республика, россия
Луганск, Москва, Луганская Народная Республика, Россия
15:07 10.10.2022
 
В Луганске сняли клип в поддержку всех защитников Отечества

В Луганске сняли посвященный защитникам Отечества видеоклип на песню "Плечо к плечу"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Видеоклип на песню "Плечо к плечу" в исполнении детского хора сняли в Луганске в поддержку всех защитников Отечества, сообщил РИА Новости автор идеи луганчанин Василий Леонов.
"Этот видеоклип посвящается мобилизованным ребятам, а также всем защитникам нашего Отчества", - сказал Леонов.
Он уточнил, что клип сняли за 4 часа у разрушенной в результате обстрела в 2014 году луганской школы №7, также были использованы архивные съемки. Композицию исполнил детский хор в сопровождении Луганского академического симфонического оркестра. Все участники выразили благодарность музею Победы в Москве, который обладает, по данным авторов клипа, авторскими правами на композицию.
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