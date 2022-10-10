Рейтинг@Mail.ru
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/kitay-1822691299.html
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы - РИА Новости, 10.10.2022
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы
Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, ее слова... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:47
2022-10-10T07:57
в мире
цай инвэнь
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/84/1482958458_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aa0d54aa66824fc5890f5c2dd56ab5b1.jpg
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, ее слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня (СNA)."Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса", - заявила Цай Инвэнь в своем выступлении по случаю празднования праздника "двух десяток" - главного национального праздника, посвященного началу Синьхайской революции в Китае, в результате которой было провозглашено создание Китайской республики.Цай Инвэнь также заявила, что конфронтация "абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива", добавив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремления жителей Тайваня к суверенитету, демократии и свободе являются основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html
https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/84/1482958458_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_3073a5ea90a8fab8c8a8116fc72c550a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цай инвэнь, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша
В мире, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США
07:47 10.10.2022 (обновлено: 07:57 10.10.2022)
 
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь отказалась идти на компромисс в вопросах свободы

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeГлава администрации Тайваня Цай Инвэнь
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, ее слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня (СNA).
"Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса", - заявила Цай Инвэнь в своем выступлении по случаю празднования праздника "двух десяток" - главного национального праздника, посвященного началу Синьхайской революции в Китае, в результате которой было провозглашено создание Китайской республики.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 05:16
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
Цай Инвэнь также заявила, что конфронтация "абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива", добавив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремления жителей Тайваня к суверенитету, демократии и свободе являются основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:45
Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова
 
В миреЦай ИнвэньНэнси ПелосиТайваньКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала