https://ria.ru/20221010/kitay-1822691299.html

На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы

На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы - РИА Новости, 10.10.2022

На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы

Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, ее слова... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:47

2022-10-10T07:47

2022-10-10T07:57

в мире

цай инвэнь

нэнси пелоси

тайвань

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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Народ Тайваня не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод, заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, ее слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня (СNA)."Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса", - заявила Цай Инвэнь в своем выступлении по случаю празднования праздника "двух десяток" - главного национального праздника, посвященного началу Синьхайской революции в Китае, в результате которой было провозглашено создание Китайской республики.Цай Инвэнь также заявила, что конфронтация "абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива", добавив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремления жителей Тайваня к суверенитету, демократии и свободе являются основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html

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в мире, цай инвэнь, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша