https://ria.ru/20221010/kishinev-1822709783.html
Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева
Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева - РИА Новости, 10.10.2022
Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева
В Кишиневе полицейские принудительно убрали палатки, установленные сторонниками оппозиционной партии "Шор" на центральной улице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:57
2022-10-10T09:57
2022-10-10T13:02
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КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. В Кишиневе полицейские принудительно убрали палатки, установленные сторонниками оппозиционной партии "Шор" на центральной улице, передает корреспондент РИА Новости.Накануне в столице Молдавии прошел очередной многотысячный митинг протеста, участники которого потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. В знак серьезности своих намерений они установили палатки на центральном бульваре и заблокировали движение. Утром к этому городку приехала спецбригада, которая переместила палатки обратно на тротуар. Протестующие встретили это криками "Позор!" и "Долой диктатуру!". Движение транспорта восстановилось к 10:00."Мы хотели просто привлечь внимание к себе, потому что ни Санду, ни парламент не обращают на нас внимания. А вместо этого полиция начала разрушать наш городок, это беспредел", — заявил РИА Новости один из участников акции.Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Особенно массовые акции проходят по выходным — как утверждают в партии "Шор", они собирают десятки тысяч человек. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
09:57 10.10.2022 (обновлено: 13:02 10.10.2022)
Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева
Полиция разогнала протестующих, которые заблокировали движение в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. В Кишиневе полицейские принудительно убрали палатки, установленные сторонниками оппозиционной партии "Шор" на центральной улице, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне в столице Молдавии прошел очередной многотысячный митинг протеста, участники которого потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. В знак серьезности своих намерений они установили палатки на центральном бульваре и заблокировали движение.
Утром к этому городку приехала спецбригада, которая переместила палатки обратно на тротуар. Протестующие встретили это криками "Позор!" и "Долой диктатуру!". Движение транспорта восстановилось к 10:00.
"Мы хотели просто привлечь внимание к себе, потому что ни Санду, ни парламент не обращают на нас внимания. А вместо этого полиция начала разрушать наш городок, это беспредел", — заявил РИА Новости один из участников акции.
Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Особенно массовые акции проходят по выходным — как утверждают в партии "Шор", они собирают десятки тысяч человек. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией
о более выгодных ценах на газ.
При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.