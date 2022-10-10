https://ria.ru/20221010/kirgiziya-1822911202.html
МИД пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ
МИД пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ - РИА Новости, 10.10.2022
МИД пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ
Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат была приглашена в понедельник в российский МИД, где с ней провел встречу замминистра Андрей Руденко, стороны... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:02
2022-10-10T18:02
2022-10-10T19:27
киргизия
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андрей руденко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат была приглашена в понедельник в российский МИД, где с ней провел встречу замминистра Андрей Руденко, стороны обсудили вопросы, связанные с ОДКБ, сообщили в МИД РФ."В ходе встречи состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах двусторонних отношений, взаимодействии в ОДКБ, предстоящих контактах на высоком и высшем уровнях, в т.ч. на площадках СНГ, СВМДА, а также в рамках саммита "ЦА+РФ". Была подтверждена приверженность сторон союзническому характеру отношений между Россией и Киргизской Республикой, актуальность чего возрастает в условиях сегодняшней непростой геополитической обстановки", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022". О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Учения должны были пройти в Киргизии на полигоне "Эдельвейс" в октябре.
https://ria.ru/20221009/odkb-1822610873.html
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Киргизия, ОДКБ, Россия, В мире, Андрей Руденко, СНГ
18:02 10.10.2022 (обновлено: 19:27 10.10.2022)
МИД пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ
Замглавы МИД России Руденко обсудил с послом Киргизии Самат вопросы, связанные с ОДКБ