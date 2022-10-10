Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина снята по одноименному историческому роману Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Основа сюжета — реальные исторические события второй половины XV века, когда в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием. Вторую строчку рейтинга занял семейный фильм Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка". Его касса — 18 миллионов рублей. Проект рассказывает об отце Красной Шапочки и о том, как девочка попытается спасти свой город от волчьей стаи.На третьем месте — "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера. Лента заработала 13,9 миллиона рублей. Герои фильма — Джинн и женщина, выдающийся ученый в области литературы. Она стала новым владельцем сосуда, но не спешит озвучивать свои три мечты. Четвертую позицию занял триллер "Хранитель тайн" со сборами 9,3 миллиона рублей. К Марио попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми.Замыкает рейтинг мультфильм "Пес-самурай и город кошек", заработавший 6,2 миллиона рублей. Смелый пес Хэнк мечтает стать воином, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Все меняется, когда возникает угроза в лице пушистых ниндзя.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина снята по одноименному историческому роману Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Основа сюжета — реальные исторические события второй половины XV века, когда в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.
Вторую строчку рейтинга занял семейный фильм Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка". Его касса — 18 миллионов рублей. Проект рассказывает об отце Красной Шапочки и о том, как девочка попытается спасти свой город от волчьей стаи.
На третьем месте — "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера. Лента заработала 13,9 миллиона рублей. Герои фильма — Джинн и женщина, выдающийся ученый в области литературы. Она стала новым владельцем сосуда, но не спешит озвучивать свои три мечты.
Четвертую позицию занял триллер "Хранитель тайн" со сборами 9,3 миллиона рублей. К Марио попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми.
Замыкает рейтинг мультфильм "Пес-самурай и город кошек", заработавший 6,2 миллиона рублей. Смелый пес Хэнк мечтает стать воином, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Все меняется, когда возникает угроза в лице пушистых ниндзя.
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