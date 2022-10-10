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Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221010/kino-1822733334.html
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 10.10.2022
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:39
2022-10-10T11:39
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина снята по одноименному историческому роману Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Основа сюжета — реальные исторические события второй половины XV века, когда в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием. Вторую строчку рейтинга занял семейный фильм Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка". Его касса — 18 миллионов рублей. Проект рассказывает об отце Красной Шапочки и о том, как девочка попытается спасти свой город от волчьей стаи.На третьем месте — "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера. Лента заработала 13,9 миллиона рублей. Герои фильма — Джинн и женщина, выдающийся ученый в области литературы. Она стала новым владельцем сосуда, но не спешит озвучивать свои три мечты. Четвертую позицию занял триллер "Хранитель тайн" со сборами 9,3 миллиона рублей. К Марио попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми.Замыкает рейтинг мультфильм "Пес-самурай и город кошек", заработавший 6,2 миллиона рублей. Смелый пес Хэнк мечтает стать воином, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Все меняется, когда возникает угроза в лице пушистых ниндзя.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , алексей иванов, александр баршак, россия, москва, пермь, снг
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Алексей Иванов, Александр Баршак, Россия, Москва, Пермь, СНГ
11:39 10.10.2022
 
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд со сборами 131,8 миллиона

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина снята по одноименному историческому роману Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Основа сюжета — реальные исторические события второй половины XV века, когда в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Кадр из фильма Красная Шапочка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Вторую строчку рейтинга занял семейный фильм Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка". Его касса — 18 миллионов рублей. Проект рассказывает об отце Красной Шапочки и о том, как девочка попытается спасти свой город от волчьей стаи.
На третьем месте — "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера. Лента заработала 13,9 миллиона рублей. Герои фильма — Джинн и женщина, выдающийся ученый в области литературы. Она стала новым владельцем сосуда, но не спешит озвучивать свои три мечты.
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Четвертую позицию занял триллер "Хранитель тайн" со сборами 9,3 миллиона рублей. К Марио попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми.
© Global Film 2022"Хранитель тайн"
Хранитель тайн
1 из 2
"Хранитель тайн"
© Global Film 2022
© Фото : Align (2022)Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек".
Кадр из мультфильма Пес-самурай и город кошек
2 из 2
Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек".
© Фото : Align (2022)
1 из 2
"Хранитель тайн"
© Global Film 2022
2 из 2
Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек".
© Фото : Align (2022)
Замыкает рейтинг мультфильм "Пес-самурай и город кошек", заработавший 6,2 миллиона рублей. Смелый пес Хэнк мечтает стать воином, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Все меняется, когда возникает угроза в лице пушистых ниндзя.
На съемках фильма Сердце пармы
6 октября, 08:00Культура
Русская "Игра престолов": в прокат выходит эпичная драма "Сердце пармы"
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьАлексей ИвановАлександр БаршакРоссияМоскваПермьСНГ
 
 
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