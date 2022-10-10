15:44 10.10.2022 (обновлено: 17:48 10.10.2022)
Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком
Сообщение об ударе по складу косметического бренда Lamel в Киеве оказалось фейком
© Фото : @iaromenko_nataliaФото горящего склада бренда Lamel, опубликованное Натальей Яроменко
© Фото : @iaromenko_natalia
Фото горящего склада бренда Lamel, опубликованное Натальей Яроменко
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Широко разошедшееся в СМИ и соцсетях сообщение о нанесении удара по складу украинского косметического бренда Lamel в Киеве не соответствует действительности, выяснил ресурс "Война с фейками", сопоставив опубликованные фотографии.
В воскресенье после теракта на Крымском мосту в интернете появилась фотография поста, якобы опубликованного в Instagram* компанией Lamel, в котором украинцев поздравили с тем, что на российском мосту произошел взрыв, и предложили варианты "праздничного макияжа". В понедельник, с началом российских ракетных ударов по объектам на Украине, в сети появился скриншот из якобы инстаграм*-аккаунта основательницы бренда Натальи Яроменко, где сообщалось о взрыве на складе компании.
"Склад Lamel в Киеве никто не уничтожил, просто представители бренда решили еще раз попиариться за счет повестки. Наталья Яроменко в качестве "доказательства" опубликовала фото другого здания", - пишет "Война с фейками".
По данным проекта, эта фотография весной использовалась в качестве иллюстрации зарубежными СМИ. "По одним данным, в этом здании располагался склад алкоголя, по другим - косметики Mary Key. При этом оно не было обстреляно, причина пожара официально не названа", - говорится в сообщении.
Аккаунт Яроменко в Instagram* закрыт для просмотра.
После заявления Lamel о ситуации на Крымском мосту российские косметические магазины объявили бренду бойкот и сняли его продукцию с продажи.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.