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Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком - РИА Новости, 10.10.2022
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Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком
Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком - РИА Новости, 10.10.2022
Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком
Широко разошедшееся в СМИ и соцсетях сообщение о нанесении удара по складу украинского косметического бренда Lamel в Киеве не соответствует действительности,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:44
2022-10-10T17:48
в мире
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россия
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украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Широко разошедшееся в СМИ и соцсетях сообщение о нанесении удара по складу украинского косметического бренда Lamel в Киеве не соответствует действительности, выяснил ресурс "Война с фейками", сопоставив опубликованные фотографии.В воскресенье после теракта на Крымском мосту в интернете появилась фотография поста, якобы опубликованного в Instagram* компанией Lamel, в котором украинцев поздравили с тем, что на российском мосту произошел взрыв, и предложили варианты "праздничного макияжа". В понедельник, с началом российских ракетных ударов по объектам на Украине, в сети появился скриншот из якобы инстаграм*-аккаунта основательницы бренда Натальи Яроменко, где сообщалось о взрыве на складе компании."Склад Lamel в Киеве никто не уничтожил, просто представители бренда решили еще раз попиариться за счет повестки. Наталья Яроменко в качестве "доказательства" опубликовала фото другого здания", - пишет "Война с фейками".По данным проекта, эта фотография весной использовалась в качестве иллюстрации зарубежными СМИ. "По одним данным, в этом здании располагался склад алкоголя, по другим - косметики Mary Key. При этом оно не было обстреляно, причина пожара официально не названа", - говорится в сообщении.Аккаунт Яроменко в Instagram* закрыт для просмотра.После заявления Lamel о ситуации на Крымском мосту российские косметические магазины объявили бренду бойкот и сняли его продукцию с продажи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), курская аэс
В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Курская АЭС
15:44 10.10.2022 (обновлено: 17:48 10.10.2022)
 
Сообщение об ударе по складу косметики Lamel в Киеве оказалось фейком

Сообщение об ударе по складу косметического бренда Lamel в Киеве оказалось фейком

© Фото : @iaromenko_nataliaФото горящего склада бренда Lamel, опубликованное Натальей Яроменко
Фото горящего склада бренда Lamel, опубликованное Натальей Яроменко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : @iaromenko_natalia
Фото горящего склада бренда Lamel, опубликованное Натальей Яроменко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Широко разошедшееся в СМИ и соцсетях сообщение о нанесении удара по складу украинского косметического бренда Lamel в Киеве не соответствует действительности, выяснил ресурс "Война с фейками", сопоставив опубликованные фотографии.
В воскресенье после теракта на Крымском мосту в интернете появилась фотография поста, якобы опубликованного в Instagram* компанией Lamel, в котором украинцев поздравили с тем, что на российском мосту произошел взрыв, и предложили варианты "праздничного макияжа". В понедельник, с началом российских ракетных ударов по объектам на Украине, в сети появился скриншот из якобы инстаграм*-аккаунта основательницы бренда Натальи Яроменко, где сообщалось о взрыве на складе компании.
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"Склад Lamel в Киеве никто не уничтожил, просто представители бренда решили еще раз попиариться за счет повестки. Наталья Яроменко в качестве "доказательства" опубликовала фото другого здания", - пишет "Война с фейками".
По данным проекта, эта фотография весной использовалась в качестве иллюстрации зарубежными СМИ. "По одним данным, в этом здании располагался склад алкоголя, по другим - косметики Mary Key. При этом оно не было обстреляно, причина пожара официально не названа", - говорится в сообщении.
Аккаунт Яроменко в Instagram* закрыт для просмотра.
После заявления Lamel о ситуации на Крымском мосту российские косметические магазины объявили бренду бойкот и сняли его продукцию с продажи.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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