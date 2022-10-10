https://ria.ru/20221010/kiev-1822824141.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:17

2022-10-10T15:17

2022-10-10T16:39

киев

украина

ситуация в днр и лнр

турецкий поток

курская аэс

россия

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram."В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!" — говорится в публикации.Сегодня российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, объектам связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Как подчеркнул Владимир Путин на заседании Совбеза, это стало ответом на организованный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту в минувшие выходные, а также на другие теракты, устроенные Киевом на объектах инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Глава государства отметил, что Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Так, под ударами ракет в понедельник утром оказались цели в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пять регионов полностью обесточены. Во многих городах прекратилась подача воды, остановился транспорт. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.

https://ria.ru/20221010/udary-1822776311.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822821449.html

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украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, ситуация в днр и лнр, турецкий поток, курская аэс, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире