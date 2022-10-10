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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kiev-1822824141.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:17
2022-10-10T16:39
киев
украина
ситуация в днр и лнр
турецкий поток
курская аэс
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram."В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!" — говорится в публикации.Сегодня российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, объектам связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Как подчеркнул Владимир Путин на заседании Совбеза, это стало ответом на организованный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту в минувшие выходные, а также на другие теракты, устроенные Киевом на объектах инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Глава государства отметил, что Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Так, под ударами ракет в понедельник утром оказались цели в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пять регионов полностью обесточены. Во многих городах прекратилась подача воды, остановился транспорт. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20221010/udary-1822776311.html
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киев, украина, ситуация в днр и лнр, турецкий поток, курская аэс, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Турецкий поток, Курская АЭС, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Специальная военная операция на Украине
15:17 10.10.2022 (обновлено: 16:39 10.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Киева сообщили, что в городе вновь объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!" — говорится в публикации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
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Сегодня российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, объектам связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
Как подчеркнул Владимир Путин на заседании Совбеза, это стало ответом на организованный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту в минувшие выходные, а также на другие теракты, устроенные Киевом на объектах инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Глава государства отметил, что Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Так, под ударами ракет в понедельник утром оказались цели в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пять регионов полностью обесточены. Во многих городах прекратилась подача воды, остановился транспорт. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРТурецкий потокКурская АЭСРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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