15:17 10.10.2022 (обновлено: 16:39 10.10.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти Киева сообщили, что в городе вновь объявлена воздушная тревога
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщила администрация украинской столицы в Telegram.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!" — говорится в публикации.
Сегодня российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления, объектам связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
Как подчеркнул Владимир Путин на заседании Совбеза, это стало ответом на организованный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту в минувшие выходные, а также на другие теракты, устроенные Киевом на объектах инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Глава государства отметил, что Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Так, под ударами ракет в понедельник утром оказались цели в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пять регионов полностью обесточены. Во многих городах прекратилась подача воды, остановился транспорт. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.