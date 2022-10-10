https://ria.ru/20221010/kiev-1822770734.html

В Киеве возобновили движение метро

В Киеве возобновили движение метро - РИА Новости, 10.10.2022

В Киеве возобновили движение метро

Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:54

2022-10-10T12:54

2022-10-10T13:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено движение поездов киевского метро."Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не езжайте сегодня в город", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр