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В Киеве возобновили движение метро - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kiev-1822770734.html
В Киеве возобновили движение метро
В Киеве возобновили движение метро - РИА Новости, 10.10.2022
В Киеве возобновили движение метро
Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:54
2022-10-10T13:57
специальная военная операция на украине
киев
в мире
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено движение поездов киевского метро."Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не езжайте сегодня в город", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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киев, в мире, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Виталий Кличко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:54 10.10.2022 (обновлено: 13:57 10.10.2022)
 
В Киеве возобновили движение метро

Мэр Киева Кличко сообщил о возобновлении движения поездов в метро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДвери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено движение поездов киевского метро.
"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не езжайте сегодня в город", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:44Специальная военная операция на Украине
В харьковском метро остановились поезда
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВиталий КличкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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