12:54 10.10.2022 (обновлено: 13:57 10.10.2022)
В Киеве возобновили движение метро
Мэр Киева Кличко сообщил о возобновлении движения поездов в метро
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДвери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро возобновлено, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в мэрии сообщили, что в связи с ударами по городу приостановлено движение поездов киевского метро.
"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока возобновлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не езжайте сегодня в город", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.