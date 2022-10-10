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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения - РИА Новости, 10.10.2022
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
2022-10-10T11:44
2022-10-10T11:44
2022-10-10T14:19
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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
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видео, киев, житомирская область, днепропетровск, львов, харьков
Видео, Киев, Житомирская область, Днепропетровск, Львов, Харьков
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
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11:44 10.10.2022 (обновлено: 14:19 10.10.2022)
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.