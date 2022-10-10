https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html

СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве

СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве

СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:29

2022-10-10T11:29

2022-10-10T12:30

киев

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины."Новые взрывы в Киеве", — пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.По информации мэра Виталия Кличко, есть попадания по объектам критической инфраструктуры.Киевское метро остановили, подземные станции выполняют роль убежищ.Как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть погибшие и раненые. Удары наносятся по энергетической инфраструктуре.Поступают данные о взрывах в Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.

https://ria.ru/20221010/lvov-1822731625.html

киев

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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. 2022-10-10T11:29 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киев, в мире, украина, россия