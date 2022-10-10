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СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве
СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:29
2022-10-10T12:30
киев
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины."Новые взрывы в Киеве", — пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.По информации мэра Виталия Кличко, есть попадания по объектам критической инфраструктуры.Киевское метро остановили, подземные станции выполняют роль убежищ.Как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть погибшие и раненые. Удары наносятся по энергетической инфраструктуре.Поступают данные о взрывах в Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.
https://ria.ru/20221010/lvov-1822731625.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
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киев, в мире, украина, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
11:29 10.10.2022 (обновлено: 12:30 10.10.2022)
 
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве

Страна.ua сообщила о новой волне взрывов в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины.
"Новые взрывы в Киеве", — пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
По информации мэра Виталия Кличко, есть попадания по объектам критической инфраструктуры.
Киевское метро остановили, подземные станции выполняют роль убежищ.
"По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть погибшие и раненые. Удары наносятся по энергетической инфраструктуре.
Поступают данные о взрывах в Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:19
Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаРоссия
 
 
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