11:29 10.10.2022 (обновлено: 12:30 10.10.2022)
СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве
Страна.ua сообщила о новой волне взрывов в Киеве
© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. СМИ сообщили о новой волне взрывов в столице Украины.
"Новые взрывы в Киеве", — пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
По информации мэра Виталия Кличко, есть попадания по объектам критической инфраструктуры.
Киевское метро остановили, подземные станции выполняют роль убежищ.
"По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть погибшие и раненые. Удары наносятся по энергетической инфраструктуре.
Поступают данные о взрывах в Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.