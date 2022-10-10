https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html

Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги

Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2022

Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги

Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, находящийся в Киеве, сообщил, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:09

2022-10-10T11:09

2022-10-10T11:18

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, находящийся в Киеве, сообщил, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги."Сегодня утром была тревога в шесть утра, потом в восемь прозвучали первые взрывы, нас попросили спуститься в подземные помещения гостиницы вместе с персоналом и другими клиентами", - сообщил он в Twitter. Он добавил, что находится в безопасности под охраной украинских сил и служб европейского представительства в Киеве.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

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Кирилл Волков

в мире, киев, дидье рейндерс, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр