https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html
Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги
Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2022
Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги
Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, находящийся в Киеве, сообщил, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:09
2022-10-10T11:09
2022-10-10T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дидье рейндерс
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, находящийся в Киеве, сообщил, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги."Сегодня утром была тревога в шесть утра, потом в восемь прозвучали первые взрывы, нас попросили спуститься в подземные помещения гостиницы вместе с персоналом и другими клиентами", - сообщил он в Twitter. Он добавил, что находится в безопасности под охраной украинских сил и служб европейского представительства в Киеве.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дидье рейндерс, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Дидье Рейндерс, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:09 10.10.2022 (обновлено: 11:18 10.10.2022)
Еврокомиссар сообщил, что ушел в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги
Еврокомиссар Рейндерс, находящийся в Киеве, ушел в убежище из-за воздушной тревоги