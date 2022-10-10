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В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост
В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост - РИА Новости, 10.10.2022
В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост
Стеклянный пешеходный мост в Киеве поврежден из-за ударной волны, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:57
2022-10-10T10:57
2022-10-10T11:00
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стеклянный пешеходный мост в Киеве поврежден из-за ударной волны, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."От ударной волны пострадал стеклянный пешеходный мост в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.Геращенко выложил видео с камеры, на котором человек идет по мосту, в метрах 15-20 от него раздается взрыв, он на секунду замирает, а затем бежит обратно.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
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в мире, антон геращенко, киев, украина, киевская область, мвд украины
В мире, Антон Геращенко, Киев, Украина, Киевская область, МВД Украины
10:57 10.10.2022 (обновлено: 11:00 10.10.2022)
В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост
Советник главы МВД Геращенко: в Киеве ударная волна повредила пешеходный мост