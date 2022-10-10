https://ria.ru/20221010/kiev-1822725541.html

В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост

В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост - РИА Новости, 10.10.2022

В Киеве ударная волна повредила пешеходный мост

Стеклянный пешеходный мост в Киеве поврежден из-за ударной волны, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:57

2022-10-10T10:57

2022-10-10T11:00

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стеклянный пешеходный мост в Киеве поврежден из-за ударной волны, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."От ударной волны пострадал стеклянный пешеходный мост в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.Геращенко выложил видео с камеры, на котором человек идет по мосту, в метрах 15-20 от него раздается взрыв, он на секунду замирает, а затем бежит обратно.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822722699.html

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